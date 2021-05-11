На Донбассе с начала текущих суток, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Так, противник вел огонь по позициям украинских военных вблизи Троицкого из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра. Также стреляли из подствольных гранатометов по позициям ООС вблизи Авдеевки. "Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", — отметили в штабе. Также в районе ООС пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов. "Украинская воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", — добавили в штабе. Отметим, 9 мая на Донбассе было зафиксировано одно нарушение "тишины". Вблизи Авдеевки боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Потерь среди воинов ООС не было. Пи этом РБК-Украина писало, что в госпитале Харькова умер военный, получивший ранения в Донбассе в конце апреля.