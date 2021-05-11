Бойню в гимназии №175 в Казани устроил 19-летний Ильназ Галявиев — бывший ученик этой школы, студент четвертого курса университета управления ТИСБИ. Заявив в сети, что идет убивать биомусор, он застрелил минимум 8 человек (7 детей и учителя).

Как пишет Life, 19-летний парень специально завел канал в Telegram, назвав его «Бог».

«Я бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно все, что я захочу. Я хочу, чтобы каждый из вас убил более 10 и сам выпилился. В мире не должно оставаться живности, это ошибка вселенной», – говорится в одном из его сообщений.

Действовали ли он в одиночку точно неизвестно. МВД Татарстана сообщает, что Галявиев действовал один. Но, по данным источника РБК, по подозрению в пособничестве преступнику задержан 41-летний Рамиль Мухамедшин.

Telegram-канал «Дождь» пишет, что в казанском колледже, где учился Галявиев, говорят, что парень в апреле 2021 года был отчислен из-за академической задолженности. За время учебы он «показал себя тихим и неконфликтным студентом, всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям».

«Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, в следствие чего был отчислен», — рассказали в колледже ТИСБИ.

«Дождь» также пишет, что официально погибли семеро школьников восьмого класса (4 мальчиков и 3 девочки) и учитель. 16 человек госпитализированы. Двое из погибших детей разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором вероятно видно стрелка. Он, не пряча оружие, направляется в школу сегодня утром. Также опубликован снимок из одного из классов, где были убиты дети.

