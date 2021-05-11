15-летняя ученица казанской гимназии №175, где сегодня 19-летний парень устроил бойню, рассказала, что происходило внутри во время захвата школы.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Это была середина урока. В класс забежала учительница и быстро закрыла класс. Потом она объяснила, что произошло. Что в школу зашли люди с дробовиком. Потом директриса по громкой связи объявила о том, что нужно закрыться в кабинетах и сидеть тихо. Мы закрылись, сели в угол класса. У многих детей была истерика. Послышались 13-15 выстрелов. Говорят, не знаю, насколько это верно, один класс взорвали. Потом через минут 20, может, даже меньше, к нам начали стучаться в кабинет. Оказалось, что это полиция. Нас вывели из кабинетов, отвели на улицу. На улице было очень много людей и много пожарных машин, и 8-9 машин скорой … Много людей пострадали, и школа была вдребезги», — говорит Сабина.

Российские СМИ сообщают, что число погибших при нападении на казанскую школу №175 выросло до 10 человек. Сейчас в больницах находится 21 пострадавший, среди них один в крайне тяжелом состоянии, 7 — в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести. Шестерых оперируют.



Также СМИ сообщают, что Ильназ Галявиев был вооружен турецким ружьем Hatsan ESCORT— тем же, каким пользовался Керченский стрелок Владислав Росляков. Разрешение на оружие он получил 28 апреля, через два дня после отчисления из колледжа.Также сообщалось, что 19-летний Ильназ Галявиев накануне заявил в сети, что идет убивать биомусор.