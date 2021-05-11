Евровидение 2021 стартует уже через неделю и 18 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса. Украина выступит в первом полуфинале, и букмекеры после репетиций в Роттердаме предсказывают коллектива Go_A место в первой десятке. Самые высокие рейтинги сейчас у представительницы Франции — певицы Барбары Прави. Что о ней известно — читайте в нашем материале ниже. Барбара праве (урожденная Пьевич) — родилась в Париже 10 апреля 1993. 28-летняя певица, актриса и автор многих песен выросла в музыкальной и артистической семье. Ее дедушка по отцовской линии — серб, мать-иранка. Ее рост — всего 165 см и сочетание различных кровей соединило в ней изящество, вьющиеся волосы, и иранские черты лица. Свою музыкальную карьеру праве начала в 2014 году после знакомства с французским музыкантом Жюлем Жаконелли. Девушка начала сочинять песни самостоятельно, а затем подписала первый контракт со звукозаписывающей компанией. Первым хитом стала композиция Heidi — саундтрек к фильму. Первым самостоятельным синглом Правые стала песня Per grandir в 2017 году. Параллельно девушка много снималась в фильмах. В конце 2018 Барбара изменила свой стиль музыки — с поп жанра традиционный французский шансон. Кроме авторских композиций для личного исполнения, Правые создавала песни для других музыкантов — Янника Ноа, Жюли Зенатти, Шимен Бади, Джейдена Смита.

Барбара Правые (Фото: instagram.com/babpravi) В 2019 году праве создала песню в соавторстве с музыкантом и жить для детского Евровидения. Юная французская певица Карла Лаззаро заняла с этой композицией пятое место. Кроме музыки в жизни Барбары Правые есть и другие интересы — она активистка в борьбе с насилием над женщинами и часто участвует в музыкальных инициативах, которые продвигают идеи, связанные с правами женщин. Насколько известно, Барбара Правые поддерживает феминистическое движение. Она замужем, детей нет. На счету у артистки 4 миниальбомы и 7 популярных синглов.

Barbara Pravi — Personne d'autre que moi (Clip Officiel) Напомним, ранее мы писали о том, что русскую разнесли сутки для Евровидения 2021.