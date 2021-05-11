Лунный календарь стрижек на май 2021 поможет выбрать дату, которая лучше всего подходит для похода в парикмахерскую и изменения своего имиджа. Некоторые дни для окрашивания волос или завивки могут быть очень удачные, а некоторые дни ставят под удар все эксперименты с внешностью.

Какие дни в мае будут удачными для похода в парикмахерскую, а какие — нет, сообщили на сайте Meteoprog.

Важными факторами, влияющими на рост волос и их здоровье, является лунная фаза (новолуние, полнолуние, растущий Луну или нисходящий), знак Зодиака и лунные сутки.

Убывающая Луна ускорит рост волос — это период с 12 по 25 мая.

Нисходящий Месяц замедлит рост волос после стрижки и сохранит дольше форму прически — с 1 по 10 мая и с 27 по 31 мая.Благоприятные дни в мае: 1, 12, 13, 15-17, 19, 21-23, 28, 29 мая. В эти дни все виды стрижек станут удачными, новая прическа пойдет волосам на пользу и улучшит настроение.Неблагоприятные дни в мае: 5, 6, 11, 16, 17, 23, 31 мая. В эти дни стоит отказаться от похода в салон красоты и манипуляций с волосами.Удачные дни для окрашивания волос: 2, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 мая.Удачные дни для маникюра и педикюра: 2, 16, 21, 28 и 30 мая.

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