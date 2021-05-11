По состоянию на 11 мая для выплаты по 8000 гривен физическим лицам — предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 800 млн гривен. Деньги получил каждый третий из тех, кто подал заявки. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ Ранее в пресс-службе Минэкономики сообщали, что заявки на компенсацию за карантин подали 320000 Украинский. Отметим, заявки на получение 8000 гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Из госбюджета выделили средства только на 175 000 граждан — 1400000000 гривен. Если этот регион был отнесен к "красной" зоны в течение февраля-марта, необходимо обратиться за деньгами через портал или приложение "Действие" до 19 мая. В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица — предприниматели (ФОПы) и наемные работники с "красных зон" смогут получить по 8000 в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно. Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Действие". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.