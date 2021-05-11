В Украине зафиксировано 2208 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) и областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 1084 человека, выписаны из больниц — 606, умерли — 119.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2124535 человек;

выздоровели — 1777370 человек;

летальных случаев — 46 631;

проведено ПЦР-тестов — 9682286.

Смертность от COVID-19 в Украине в реальности намного выше официальной статистики — 138 507 человек против официальных 46 737 человек. К такому выводу пришли эксперты независимой исследовательской организации «Институт показателей и оценки здоровья» при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина преодолела третью волну пандемии COVID-19. Она была самой смертоносной.