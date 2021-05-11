Курс доллара на межбанке в продаже 11 мая 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 27,61 гривен за доллар, курс в покупке до 27,59 гривен за доллар. Курс ЕВРО в продаже снизился на 5 копеек до 33,60 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5900 — 27,6100 грн / доллар, евро 33,5797 — 33,6013 грн / евро, российский рубль 0,3725-0,3730 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 7 мая 2021 закрылись в диапазоне: 27,7400 — 27,7600 грн / доллар, евро 33,6264 — 33,6506 грн / евро, российский рубль 0,3758 — 0,3762 грн / рубль . курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2021 установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 мая установлен на таком уровне: 27,6744 гривен за 1 доллар (-0,0897 грн). При этом курс доллара на 11 мая составляет 27,7641 гривен за 1 доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.