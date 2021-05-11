Ученик 8-го класса попал в реанимацию в Днепре с сильным алкогольным отравлением и порезами на руках. Пока мать отмечала праздники, подросток выпил спиртного и попытался совершить самоубийство. Детали рассказали в материале издания "Наш город". Мальчика госпитализировали в реанимацию шестой детской больницы Днепра с диагнозом острое алкогольное отравление. При осмотре медики обнаружили у ребенка на предплечьях множественные резаные раны. По предварительным данным — подросток пытался покончить с собой. Как выяснила полиция у матери, в это время она находилась дома и "культурно отдыхала", выпивая с друзьями спиртные напитки. Сын несколько раз приходил домой и снова шел гулять. Мать видела, что он уже был в состоянии алкогольного опьянения, но не придала этому значения. Когда ребенок вернулся домой после полуночи с прогулки, мать заметила у него на руках резаные раны. На вопрос он ответил, что это случайность. После этого несовершеннолетний снова отправился гулять и вернулся около 3:30 ночи и потерял дома сознание. После этого мать вызвала скорую помощь. Объяснить, что с ним произошло, школьник не смог. А по отношению к матери полиция составила протокол по ст. 184 ч. 3 КУоАП (несоблюдение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей в воспитании детей). Напомним, ранее мы писали о том, что полиция выяснила, кто виноват в гибели двухлетнего ребенка во Львове. А также мы рассказывали о том, что под Одессой 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище.