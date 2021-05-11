На Донбассе 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра вблизи Троицкого, а возле Опытного — из минометов калибра 82 мм.

Возле Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Также оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС вблизи Авдеевки, Пивденного и Водяного

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток, 11 мая, нарушений режима «тишины» не зафиксировано.

Служба безопасности Украины задержала на Донбассе боевика так называемой «ДНР». Он пытался провести разведку местности на линии разграничения.

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск. Они были предназначены для разведки, а также для дистанционного минирования.