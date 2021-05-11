На Сейшельских островах и Мальдивах резко возросло количество зараженных COVID-19. Обе страны усилили карантинные ограничения. Об этом сообщает Insider. Отмечено, что на Сейшельских островах за неделю зафиксировали 336 новых случаев заражения коронавирусов на 100 тыс. Человек. А Мальдивы регистрируют 153 заражения то же количество населения. Обе страны усилили ограничения: Сейшелы закрывают школы, Мальдивы — правительственные учреждения. Введен комендантский час, но туристы по-прежнему приезжают на отдых. Отмечается, что рост числа случаев заражения в двух туристических странах зафиксировали после того, как был признан их успех в быстрой вакцинации населения и создании коллективного иммунитета. Напомним, ранее в апреле министр туризма Мальдив Абдулла Маусум отметил, что отдохнуть в стране и заодно вакцинироваться от коронавируса вскоре смогут все желающие туристы. Также РБК-Украина писало, которые курортные острова открываются для туристов в мае.