12 мая в Украину снова придет мокрый циклон. Синоптики прогнозируют дожди и грозы практически во всех областях страны. А воздух прогреется до +20 градусов.Погода на 12 мая от Натальи Диденко

Народный синоптик на своей странице в Facebook написала, что уже во вторник, 12 мая, над страной снова нависнет холодный атмосферный фронт , который принесет обильные осадки в виде дождя и даже мокрого снега.

Диденко предупредила, что мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах сильный снег и метель. Стоит ждать усиления ветра, который будет дуть с северо-востока.

В столице, по словам синоптика, вторник будет дождливым с сильным ветром. Немного потеплеет, температура воздуха не превысит +19 градусов. Погода на 12 мая от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра во вторник, 12 мая, ожидается теплая погода, на всей территории страны пройдут дожди с грозами.

На севере Украины — малооблачная погода, ожидаются осадки. Температура днем составит 19 — 21 градус тепла. Ночью столбик термометра покажет до +11 — +13 градусов.

В центральных регионах столбики термометров опустятся до +16 — +18 градусов, без осадков. Ночью температура составит +6 — +8 градусов.

В западных областях дождь с грозой. Воздух прогреется днем +19 — +21 градуса, ночью снизится до +12 — +14 градусов.

Украинцам на юге страны также стоит ждать гроз и до 22 градусов тепла. Ночью +12 градусов.

На востоке Украины пройдут дожди с грозами, которые не затронут только Луганскую область. Температура воздуха поднимется до +20- +24 градусов. Погода на 12 мая от Sinoptik.ua

Согласно прогнозу Sinoptik.ua, 12 мая, в Киеве будет тепло, но пройдет дождь. На протяжении всего дня будет облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем может усилиться, но до наступления вечера прекратиться. Воздух прогреется до +22 градуса тепла, а ночью 9 градусов выше нуля.Погода на 12 мая от Gismeteo

12 мая, по данным Gismeteo, в столице весь день будет малооблачная погода, но без дождя не обойдется. Ночью ожидается до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +18.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала, что в понедельник, 11 мая, украинские Карпаты уже замело снегом — высота снежного покрова местами достигает полуметра.

Также сообщалось, что своеобразный характер зимы и весны повлияют на то, какой будет погода летом.