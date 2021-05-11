Погода в Украине в мае после заморозков изменится сильной жарой. Температура достигнет +30 градусов.

Об этом «Сегодня» сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Синоптик сообщил, что нашу состояния после 6 мая ждет резкое снижение температуры. Также ожидаются сильные ливни. Днем будет достаточно прохладно, до +10 +12 градусов днем.

Заморозки ожидаются в северных и восточных регионах, температура там опустится до 0 градусов.

Горбань сообщил, что примерно до 10 мая в стране стремительно потеплеет и придут летние градуса, то есть начнется настоящее лето, а в 20-х числах мая жара будет зашкаливать выше 30 градусов.

В середине мая в Украине придут грозовые дожди, в третьей декаде установится комфортная погода — днем 25 + 27 градусов тепла. К концу месяца немного похолодает, днем до +20 +22 градусов.,

А вот синоптики Укргидрометцентра считают, что нынешний май будет намного прохладнее, чем в 2020 году.

К слову, температура в Киеве 1 апреля поднялась до рекордных показателей. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 1 апреля составила 14,1 градусов тепла. Это на 1,1 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года.





Как мы писали ранее, синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами.