Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко оказался в центре скандала из-за высказываний своей студентки, дочери судьи Печерского суда Киева, которая назвала украинцев быдлом, и рекомендовала забыть о Крыме.

Как пишут СМИ речь идет об Анастасии Тарасюк — дочери судьи Печерского райсуда Кристины Константиновой и экс-сотрудника СБУ, нынешнего руководителя управления Государственного бюро расследований по делам Майдана Анатолия Тарасюка.

Именно она под ником «konstanta00» опубликовала видео, в котором высказалась в поддержку российского рэпера Басты, который приехал в Киев. Девушка называет Басту одним из своих самых любимых исполнителей. По этой причине она решила его защитить музыканта, который посещал оккупированный Крым:

«Я читаю в новостях, что ему доказывают и рассказывают, что Крым — наш, бегают за ним, не дают человеку отдохнуть в заведениях каких-то. Какое-то наше быдло украинское! Угомонитесь! Он артист, то что он выступал в Крыму — это ничего, бл**ь, вообще не значит. Он уже не наш. Смиритесь с этим, бл**ь! Про**али! Вот… А потом эти новости о денежных вознаграждениях за место нахождение его. Вы что, вообще там еб**улись!? Вообще конченные!? Фу, позор, украинцы, вообще — позор!» — сказала Анастасия.

Девушка также жалуется, что «из нормальных исполнителей уже почти никто не приезжает»: «Кого нам слушать? Наше украинское де**мо слушать? Я не выдержу. У меня уши вянут от этого де**ма».

Как передает «5 канал», сейчас в вузе созывают ученый совет из-за заявлений Анастасии. При этом накануне девушка уже записала ролик с извинениями. По ее словам, она не знала о политических взглядах Басты, и его позицию по поводу аннексии Крыма не разделяет.

В университете Шевченко осудили скандальное заявление Анастасии о Крыме и оскорбительные высказывания в адрес украинцев, и говорят, что это бросает тень на репутацию учреждения.

«Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, которое было распространено, является проявлением глубокого неуважения к государству Украина, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как «участие в дестабилизации общественной жизни в Украине», о чем говорится на сайте Центра «Миротворец», — отметили в вузе.

СМИ также сообщают, что Анастасия в прошлом году попадалась пьяной за рулем в центре Киева, и тогда патрульные составили протокол, но Печерский суд закрыл дело и девушку не наказали.

Сейчас преподаватели КНУ собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике. Правда, подписей преподавателей Института права под обращением нет. Студенты поддерживают отчисление Тарасюк.

«Этот позор лег, к сожалению, на весь университет. Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери», — заявила доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Оксана Мацько.

При этом в вузе отмечают, что отчислить студентку пока не имеют права. Как объяснили в КНУ, для отчисления есть четкий перечень оснований, и публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании. Такие предложения университет уже готовит.



https://www.youtube.com/watch?v=dl8TVxtM_Jo&t=1s

Несколькими днями ранее охрана российского рэпера Баста (Василий Вакуленко), которого накануне заметили в одном из киевских ресторанов, напала на жителя столицы, когда тот пытался пояснить артисту, чей Крым.