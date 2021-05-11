Нужен дополнительный прием витамина D летом? Основной источник витамина D для нас не солнце, а пища, напоминает нутрициолог Юлия Макаренкова.

На странице в Instagram эксперт отметила, что через солнечные лучи в подкожной жировой клетчатке у нас может синтезироваться примерно до 20% витамин D.

И зависит от многих факторов:

от загрязнений окружающей среды от длины волны УФ-лучей. от пигмента кожи, более смуглая кожа — меньше синтез витамина D. Когда вы загорели и ваша кожа приобрела бронзовый оттенок, то синтез витамина Д снижается. возрастной фактор. С возрастом уменьшается количество подкожной жировой клетчатки. Люди 60 + в зоне риска по низким показателям витамина D по крови и риска потери костной массы.

Кожа помнит каждое обгорания на солнце на клеточном уровне.

Если вы не принимаете витамин D летом, вы снижаете антиоксидантную защиту, тя УФ лучи один из главных провокаторов преждевременного старения кожи. ⠀ Под действием УФ лучей запускается окисления липидов и повышенный риск гиперпигментации. ⠀ Адекватный уровень втамну Д служит своего рода фотопротектором, поддерживает регенерацию кожи , обладает противовоспалительным эффектом. ⠀ Оптимально дозирования подбирать индивидуально исходя из ваших показателей.

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