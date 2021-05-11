В ЕС осудили насилие в районе сектора Газы. Там считают, что только прямые переговоры между Израилем и Палестиной могут решать все проблемы в регионе. Об этом заявил главный представитель Европейской комиссии по иностранным делам Петер Стано, передает Агентство Анадолу.

"Последние события и эскалация только иллюстрируют необходимость возобновления переговоров по поиску устойчивого, мирного решения текущей ситуации", — заявил на ежедневной пресс-конференции состоянии.

Он среди прочего осудил насилие в отношении гражданского населения.

"То, что происходит на палестинских территориях, на оккупированном Западном берегу, в Восточном Иерусалиме, в секторе Газа и вокруг него, на самом деле глубоко волнует Европейский Союз", — сказал Стано, добавив, что "стрельба ракетами" из сектора Газы по гражданскому населению Израиля была "абсолютно неприемлемым".

Стано призвал все стороны соблюдать международного гуманитарного права и избегать дальнейшей эскалации, чтобы защитить жизни гражданского населения.

Он также подчеркнул, что постоянные дипломатические усилия ЕС направлены на срочное прекращение "недавнего всплеска насилия" и восстановление "политического горизонта". Напомним, в воскресенье, 10 мая, между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен". МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в секторе Газа. Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из сектора Газы.