Ситуация с COVID-19 в Украине далека от легкой — большой удельный вес тяжелых больных возрастает.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook ведущий инфекционист Ольга Голубовская.

«Большой удельный вес тяжелых больных возрастает. Конечно, сейчас гораздо легче, нет такого наплыва больных, но отделения перегружены тяжелыми и очень тяжелыми больными, молодыми людьми до 50 лет, погибают семейные пары, бесконечные трагедии, уставший персонал, работающий уже на автоматизме и тяжело, со слезами на глазах, переживающий потери … особенно внезапные, особенно несправедливые и непредсказуемые… тяжёлые сны и будни, наполненные горем.. … Какой там театр, или кино, или застолье, или праздники …», — комментирует она.

«Никогда не знаешь наверняка, почему одному помогает, другому — нет, почему кто-то неожиданно выжил, а другой внезапно умер, почему этот, из группы риска, совсем немножко поболел, а этот, худой и молодой, уже месяц как на ИВЛ… что-то мы, конечно, знаем и многое сейчас можем, но бывает очень сложно предугадать и повлиять на неумолимое развитие болезни … Потому что «медицина – это наука неопределенностей и искусство вероятностей», — добавила она.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество вакцин от COVID-19, которое есть в Украине, а также темпы вакцинации не удовлетворяют потребности страны. По его словам, причина этого срывы поставок препаратов во всем мире.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения призывает украинцев вакцинироваться от COVID-19, обещая всяческие «бонусы» и COVID-сертификаты.

Смертность от COVID-19 в Украине в реальности намного выше официальной статистики — 138 507 человек против официальных 46 737 человек. К такому выводу пришли эксперты независимой исследовательской организации «Институт показателей и оценки здоровья» при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).