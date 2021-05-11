Для поступающих в учебные заведения с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма утвердили новые правила. Существенно отличаться от прошлогодних они не будут, но есть нюансы. Об этом сообщает издание Strana. Для абитуриентов из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма есть два варианта поступления в вузы — сдать ВНО или пойти по упрощенной процедуре через специальные образовательные центры. Для тех, кто выбирает ВНО — вступительная кампания начинается уже в мае, для тех, кто выбирает образовательные центры — через месяц. Какие есть нюансы Результаты ВНО дают больше выбора — можно подать заявление в несколько учебных заведений и на несколько специальностей. В 2021 году — до пяти заявок на бюджет и до 30 на контракт. Однако для прохождения ВНО нужно иметь украинский аттестат. Чтобы его получить, выпускникам нужно пройти дистанционное обучение в одной из украинских школ, которые указаны в перечне МОН. А после — приехать и сдать ВНО. По упрощенной схеме через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" вступать можно и без украинского аттестата. Выпускникам придется сдать аттестацию экстерном (годовое оценивание + Украинский язык и история Украины — ГНА), а затем подать заявление в выбранный вуз и там составить еще один экзамен по профильному предмету. Однако здесь есть ограничение — только один вуз и только одна специальность. В 2021 году количество вузов увеличилось. По упрощенной схеме абитуриент не попадает в избранное университета автоматически, он участвует в конкурсе среди желающих попасть по квоте (около 20% от бюджетных мест). Упрощенный вариант подходит для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма — список населенных пунктов есть на сайте МОН. Также такое вступление разрешено тем, кто переехал из ОРДЛО и Крыму после 1 января 2021 года. Однако у абитуриентов-переселенцев нет предпочтений, они составляют ВНО на основании украинского документа о среднем образовании. Какие нужны документы Для того, чтобы сдать годовое оценивание и ГНА, понадобится пакет документов: Заявление (для совершеннолетних) или заявление от одного из родителей. Ее нужно подавать лично. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении). Справку внутренне перемещенного лица (при наличии) Заполненную декларацию о получении общего образования с вклеенным фотоСписок документов для абитуриентов при поступлении заявление Документ, подтверждающий личность. В нем должно быть отметка о регистрации места проживания на временно оккупированных территориях, является основанием для поступления по упрощенке. Если такой отметки нет, несовершеннолетним можно сдать копию документов со сведениями о месте жительства одного из родителей. Совершеннолетние могут предъявить трудовую книжку с записями, военный билет, документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, аттестаты, документы о получении профтехобразования Четыре цветных фото 3х4 Справку об успешной сдаче годового оценивания и ГНА Сроки подачи документов В 2021 году будет два этапа подачи документов для поступления на бюджет. До 20 июля и списки появятся уже 20 июля, а зачисление — 23 июля. И до 20 сентября — списки появятся 22 сентября, а зачисление состоится 24 сентября. Напомним, ранее мы писали о том, что Украина запускает курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО.