В Министерстве цифровой трансформации Украины планируют расширить функционал мобильного приложения «Дія», дополнив его возможностью создания статического QR-кода, с помощью которого можно передать копию документа.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник в эфире канала «Украина 24».

Такая технология будет доступна для всех учреждений и мест, в которых нет возможности наладить техническую интеграцию, чтобы считывать QR-код или штрих-код для проверки документов.

«То есть любой мелкий бизнес, небольшой магазин или служба, кто имеет право взять копию документа, он печатает в себя единственный QR-код, и этот код является запросом. То есть люди открывают Дію, там сверху есть сканер, приводят и получают сразу оповещения, что, например, этот отель или учреждение спрашивает копию документов, и можно отправить сразу на и-мейл «, — пояснил Баник.

Среди примеров, где можно использовать новую технологию, он привел Центры предоставления административных услуг.

«Что у нас сейчас есть на таких подключениях? В первую очередь это ЦНАП, у них есть большая инициатива использовать именно такие подключения, поскольку они используют различные системы, и им удобнее именно таким способом получать документы граждан», — рассказал представитель Минцифры.

Баник добавил, что это и придомовые территории, туристические компании, университеты, где нужно предоставлять документы для поступления.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут менять регистрацию места проживания онлайн через портал Дія с 17 мая.

Напомним, что через приложение Дія можно записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19.