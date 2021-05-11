Нетрезвый сотрудник станции техобслуживания (СТО) в Киеве угнал автомобиль Lexus, владелец оставил для ремонта. Работник не справился с управлением и попал в ДТП, разбив машину.



Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины по Киеву.

В полицию Киева поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля Lexus на улице Харченко. Машина въехала в электроопору. На место аварии прибыли правоохранители. Они выяснили, что к событию причастен сотрудник СТО.

По предварительным данным, работник станции в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, владелец оставил для ремонта. Однако сотрудник не справился с управлением и выехал на обочину врезался в столб.

23-летнего местного жителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Сотруднику СТО грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Кроме того, он сбил полицейского. В этих ДТП были повреждены легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл.

До этого в Киеве на Печерске автомобиль Infiniti врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще один пассажир получили ранения.