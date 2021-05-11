Девятый день после Пасхи — Радоница — у православных есть днем поминовения усопших.

В этот день принято посещать кладбища и приносить радостную весть умершим о Воскресении Иисуса Христа.

Церковь в девятый день после Пасхи призывает не тосковать и переживать об усопших, а вспоминать о том, что Христос победил смерть, утвердив жизни и общее воскресение.

В некоторых регионах Украины Радуницу еще называют проводы или Проводами.

Радоница каждый год приходится на разные даты, поскольку всегда зависит от того, когда отмечается Пасха. В 2020 году Радоница выпадает на вторник 28 апреля.

На Радоницу нужно молиться за умерших родственников и друзей.

Перед тем, как отправиться на кладбище, желательно посетить церковь и оставить записку для поминовения с именами усопших.

Нужно навести порядок на могиле. Многие люди стремятся украшать могилы искусственными цветами, но священники призывают не делать этого — это сильно вредит экологии.

Оставлять на могилах рюмку водки с куском хлеба покойного, церковь считает недопустимым. Вместо того чтобы оставлять еду на могиле, священники рекомендуют отдать ее нуждающимся, которые в этом нуждаются. Церковь напоминает, что душам усопших самом деле нужна не трапеза молитва. Поэтому верующих призывают, придя на кладбище, зажечь свечу, осуществить молитву и вспомнить близкого, который ушел из жизни.

Напоминаем, с 18 апреля в Киеве ограничат доступ к городским кладбищам, исключение будет делаться только для процедуры захоронения — с соблюдением норм, установили на время карантина.

