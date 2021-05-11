Радоница (родительский день) по церковному календарю отмечается на девятый день после Пасхи — это всегда вторник, и в этом году выпадает на 11 мая. В этот день принято вспоминать об умерших родных и близких, молиться за их упокой и ходить на кладбище. Строго запрещено делать в этот день, и каких традиций важно соблюдать — читайте ниже в нашем материале Строго запрещено делать на Радоницу Считается, что слово "радоница" происходит от слова "радость", и, пожалуй, главной запретом этого дня есть лишний скорбь по умершим. За них наоборот нужно в молитве порадоваться, ведь они отошли в мир иной. Но и веселиться, шуметь, петь песни и устраивать бурные гулянки в этот день тоже нельзя. В народе принято оставлять на могилах еду, но церковь не поощряет эту традицию. Пищу лучше раздать нуждающимся и попросить их помолиться за души усопших. Нельзя на кладбище распивать алкоголь, курить, оставлять сигареты и спиртное на могилах. Что нужно сделать 11 мая На Радоницу принято посещать храм, где можно помолиться за умерших близких. После этого следует отправиться на кладбище. Хотя многие убирает могилы заблаговременно, это можно сделать и в родительский день. Важно следить, чтобы крест, памятник не наклонился. По церковному канону, придя на кладбище, следует зажечь свечу, сделать лития (прочитать молитву). Можно также оставить у могилы живые цветы, но это больше народная традиция. От искусственных цветов лучше отказаться, как и от возложения на могилу пояса, яиц, конфет и прочего съестного. "Возлагать еду на могилы — не православно, ее вообще нельзя класть поверх могилы. Мы не поддерживаем переедания и" напивання "на могилах, тем более когда после людей остается куча еды и мусора на гробах и у них", — говорит митрополит ПЦУ Черкасский и Чигиринский Иоанн. Ранее мы писали, которые важны праздники по православному календарю мы будем отмечать в мае 2021.