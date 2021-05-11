Сегодня, 11 мая, у православных Радоница . Она традиционно приходится на девятый день после Пасхи и считается родительским днем, когда люди поминают умерших родственников. Второе название — Пасха (Пасха для умерших). Однако в 2021 рода поминальные дни в Украине перенесли из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА о том, какие решения приняли в разных городах и областях, пишет "Апостроф". Киевская городская государственная администрация заявила, что в поминальные дни, которые обычно проходят на следующие выходные после Пасхи, кладбища будут закрыты из-за рекомендаций Министерства здравоохранения, но почтить память умерших можно будет 6 июня — в Троицкую поминальную субботу. Исключение составляет обряд погребения при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий и присутствия не более 10 человек, расстояние между которыми должно составлять не менее 1,5 м. В Киевской области доступ граждан к кладбищам будет ограничен в период с 20 апреля по 3 мая. В это время туда не сможет ездить транспорт, за исключением грузовых автомобилей и спецтехники, задействованных в обрядах погребения. В Одесской области посещения кладбищ ограничили с 21 апреля из-за роста количества зараженных коронавируса — до завершения карантинных мероприятий. Поминальные дни после Пасхи и проведения заупокойных молитв перенесли на Троицкую родительскую поминальную субботу. В Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской и Сумской областях кладбища в поминальные дни после Пасхи будут закрыты, проводы будут 6 июня. Остальные же областей призвали также последовать их примеру. Напомним, в мае 2021 православные украинцы будут отмечать День Николая Чудотворца, а также Вознесение Господне.