Сегодня, 11 мая, у православных Радоница . Она традиционно приходится на девятый день после Пасхи и считается родительским днем, когда люди поминают умерших родственников. Второе название — Пасха (Пасха для умерших).

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные блюда. Отметим, в этом году из-за карантина, который ввели на фоне вспышки коронавируса COVID-19, Украинская рекомендуют перенести день посещения кладбищ.

Радоница — открытки и картинки



Напомним, в мае 2020 православные украинцы будут отмечать День Николая Чудотворца, а также Вознесение Господне.