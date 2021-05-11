Российские силовики сегодня, 11 мая, провели незаконные обыски в оккупированном Крыму. Обыски проводились в помещениях крымских татар. Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым. По факту проведения незаконных обысков и задержания представителей крымскотатарского народа Украинская прокуратура возбудила уголовные производства по двум статьям. "Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", — уточнили в прокуратуре. Статьи, по которым возбуждены уголовные дела, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Фото: оккупанты провели обыски в Крыму (facebook.com/crimeansolidarity) Напомним, проведение незаконных обысков стало обычной практикой российских оккупантов в Крыму. На оккупированном полуострове за три года зафиксировали почти 5000 нарушений прав человека, наиболее часто — нарушение права на справедливый суд и незаконные задержания. Как писало РБК-Украина, в марте в Крыму оккупанты задержали двух граждан за то, что они возлагали цветы к памятнику Тараса Шевченко.