Россия могла решиться на полномасштабное вторжение в Украину, ведь в аннексированном Крыму и около украинских границ наблюдалось большое количество вражеских войск.

Об этом в ходе форума «Украина 30. Безопасность страны» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На сегодняшний день я считаю, что была вероятность полномасштабного вторжения, но эскалация уже остановилась», – сказал гарант.

Зеленский также добавил, что Россия отвела с территории временно оккупированного Крыма около 3,5 тысяч военных:

«Мы понимаем, что где-то приблизительно 3,5 тысяч человек военного контингента ушли назад, но это те, которые были на временно оккупированной территории Крыма, более отведения большого мы не увидели, и не видим».

Накануне президент Института экономического анализа, экс-советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что Одесса может стать новой точкой для кремлевских провокаций.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Павиленис Жигимантас накануне заявил, что Кремль мог дойти до Киева, агрессию России остановили санкции.