Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Дипломату предписано покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. В российском дипведомством отметили, что посол Румынии в РФ Кристиан Истрате был приглашен в МИД России 11 мая, где ему была вручена нота об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при дипмиссии капитана г.Илиеску. "Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", — уточнили в министерстве. Это стало ответом на действия Румынии, которая 26 апреля объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте. Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников посольства России после того, как оказался связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в Врбетици в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов, после чего Прага решила сравнить численность персонала посольства, означает высылку еще 70 человек. Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Украина предложила направить высланных Россией чешских дипломатов на работу в Киев.