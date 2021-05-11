Президент Института экономического анализа, экс-советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что Одесса может стать новой точкой для кремлевских провокаций.

Такое мнение он высказал в эфире программы «Время Голованова».

По его словам, о таких намерениях могут свидетельствовать все происходящее в Одессе в последние дни.

«То, что происходило в эти дни в Одессе, заставило в очередной раз вспомнить о том, что Одесса является одним из пунктов, которые могут быть использованы в качестве повода для нагнетания напряженности против Украины. Этого не было 7 лет, только в 2014 году вспоминали о том, что произошло 2 мая 2014 года в Одессе. И вот 5 мая 2021 года в Совете безопасности ООН посол России собирает специальную конференцию для того, чтобы обсуждать так называемый гуманитарный кризис в Одессе, связанный с 7-летней годовщиной того, что произошло в 2014 году, и с тем, что происходит сейчас. Участниками этого форума были те самые люди, которые организовывали избиение и убийства людей в 2014 году со стороны сепаратистов», — сказал аналитик.

По словам Илларионова, Россия постоянно ищет повод для осуществления агрессивных планов:

«Это еще раз говорит о том, что агрессор постоянно пытается найти различные поводы, которые можно было бы использовать в качестве прикрытия для своих планов, так, как это было в Южной Осетии в 2008 году, в Крыму, на Донбассе. Это появляется сейчас и заставляет всех нас быть чрезвычайно внимательными, готовыми к провокациям, быть готовыми дать ответ».

Председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Павиленис Жигимантас накануне заявил, что Кремль мог дойти до Киева, агрессию России остановили санкции.

Ранее российский журналист, экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко заявил, что свергнуть режим Владимира Путина в России невозможно посредством только политической борьбы оппозиционных партий и протеста гражданского общества.