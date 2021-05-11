Адаптивный карантин в Украине продлят минимум до августа, но если до Дня Независимости, который отмечают 24 числа, врачи вакцинируют большинство людей, правительство рассмотрит варианты его смягчения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«Мы, очевидно, будем продлевать его (адаптивный карантин, — ред.) до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей — конечно, мы будем искать варианты его смягчения», — заявил Шмыгаль.

Он считает, что адаптивный карантин дает свои результаты. По его словам, такая модель позволяет усиливать и ослаблять ограничения автоматически в зависимости от эпидемической ситуации.

Шмыгаль также заявил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано 2208 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) и областях.

Смертность от COVID-19 в Украине в реальности намного выше официальной статистики — 138 507 человек против официальных 46 737 человек. К такому выводу пришли эксперты независимой исследовательской организации «Институт показателей и оценки здоровья» при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).