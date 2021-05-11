Министерство здравоохранения призывает украинцев вакцинироваться от COVID-19, обещая всяческие «бонусы» и COVID-сертификаты.

Как сообщил в интервью для РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в Украине есть города и городки, которые могут провакцинировать свое население (речь прежде всего идет о курортных городах):

«Если провакцинируются все жители этого городка и все работники курортных заведений, в таком городке может быть создана так называемая «зеленая зона», куда могут ехать туристы. Конечно, с определенными ограничениями, если они не вакцинированы. Но город сможет работать в обычном нормальном режиме».

Он также добавил, что правительство готово ввести любую модель паспорта вакцинации от COVID-19, которая может позволить свободно путешествовать в Европу. Шмыгаль утверждает, что Украина ведет переговоры об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом:

«Мы готовы ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе, — цифровую с QR-кодом, формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая на сегодня действует во всем мире».

Отметим, чиновники утверждают, что все люди, которые получили прививку от COVID-19, зарегистрированы в электронной системе eHealth.

Напомним, в ЕС пока не одобрили вакцины, которыми активно прививают украинцев: Covishield, Sinovac и NovaVax.

Смертность от COVID-19 в Украине в реальности намного выше официальной статистики — 138 507 человек против официальных 46 737 человек. К такому выводу пришли эксперты независимой исследовательской организации «Институт показателей и оценки здоровья» при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина преодолела третью волну пандемии COVID-19. Она была самой смертоносной.