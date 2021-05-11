В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 11 мая.

На западе, севере и местами в центре сегодня будет солнечно, на юге и востоке — пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха будет держаться на уровне 19-23 градусов тепла, только на крайнем востоке холоднее, там 12-14 градусов.

Днем 11 мая в юго-восточной части страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 11 мая в южных, большинстве восточных, центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.