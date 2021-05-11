Наступает время пляжного отдыха, а солнечные теплые дни манят максимально обнажаться и ловить солнечные лучи. Но не стоит пренебрегать правилами здорового загара, ведь им легко следовать, а кожа скажет потом огромное спасибо за такую важную заботу о его здоровье. Косметолог Станислав Акранников рассказал в Instagram, как правильно загорать и выбрать солнезащитное средство. Твою кожу солнце может уничтожить! Оно дарит тебе здоровья, но может и сильно навредить. Одним из самых сильных факторов, вызывающих преждевременное старение является как раз лишняя солнечная активность. ⠀ Чтобы получить ровную красивый загар и не навредить себе, загорай на пляже строго в отведенные часы. Это золотое правило здорового шоколадного загара. ⠀ Утром загораем до 11:00, потом спасаемся от солнца в тени, и после 17:00 снова получаем полезные лучи. ⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Быть на солнце в купальнике и без солнцезащитных средств в другие часы очень опасно! ⠀⠀ загорая на солнце, всегда наноси на лицо солнцезащитный крем SPF 30. Он должен содержать только физические факторы защиты (то есть никаких плюсов в коробке). ⠀⠀ Когда ты находишься под открытым солнцем не на пляже, а в обычных жизненных условиях, ходишь по улице, бегаешь всегда наноси на лицо солнцезащитный крем с химическими факторами защиты в том числе, это SPF 50 (здесь плюс в коробке необходим). ⠀

⠀ Иллюстративное фото (www.pexels.com) Очень важно, чтобы на всех солнцезащитных кремах присутствовал дополнительно индекс "РА +++". Это как раз полную защиту от лучей, вызывающих риск онкологии. ⠀⠀ Желательно, чтобы солнцезащитный крем был профессиональным. Так, он стоит дорого, но это гарантия, что он спасет тебя от плохого солнца, в отличие от дешевых кремов, которые подаются в супермаркетах. ⠀⠀ Современные профессиональные солнцезащитные кремы решают очень большое количество проблем, а именно: ⠀ фотостарение ⠀ преждевременные морщины ⠀ обезвоживания и шелушения ⠀ потеря упругости ⠀ солнечные ожоги ⠀ пигментные пятна ⠀ обострения акне ⠀ фотодерматит ⠀ меланома. ⠀ Лучше всего работают именно кремы, а не масла, лосьоны гели, спреи и молочко. ⠀ Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала о спирты в косметических средствах и объяснила, какие из них вредны, а какие нет.