Леся Никитюк отдыхает в Турции и не оставляет поклонников без горячего контента — она с удовольствием демонстрирует откровенные курортные наряды и устраивает фотосет в купальниках. Телезвезда полетела на девичник и теперь от души веселится с подругами. НЕ обходиться без искрометного юмора ведущей. Леди Ле снова раззадорила сеть горячими пляжными кадрами в монокини, которые появились на ее странице в Instagram. Леся выбрала атмосферные живописные пейзажи — горы, покрытые зеленью и протяженный галечный пляж. Она нарядилась в слит черный купальник с крупной надписью. Монокини выгодно подчеркнул стройные формы ведущей, а ее длинные ноги давно стали предметом зависти и поводом для коплиментив для ее поклонников. Глаза она спрятала за стеклом солнечных очков трендовой формы. Одном из фото ведущая отправляет в камеру чувственный воздушный поцелуй. "Говорят, что йога и кардио, избавляет от стрессов, боли и печали. Оно то так, но когда и это не помогает, собирайте подруг и просто лететь прочь! Куда на моречко, в хороший отельчик … побольше купальников и хорошего куски ! Сделайте себе приключение, организуйте девичник. Побольше коктейлей. VIP тамада на связи ", — поделилась собственным рецептом перезагрузки Леди Ле.

Леся показала роскошные точеные формы (фото: instagram.com/lesia_nikituk) На Лесю моментально обрушилось цунами комплиментов. Ее даже внезапно сравнили со Светланой Лободой, отметив их внешнее сходство. Шикарная Прекрасно Вау! Какая же вы шикарная Очень красивая Боже, я сначала подумала что это Лобода, а это Леся такая красавица Крутая! Ох уж эти ноги, не оторвать взгляд Сочная Леся Напомним, что ранее Леся Никитюк в эффектном образе засветила упругие груди.