Оккупирован Донецк с каждым днем все больше превращается в сплошную руину. Жилые многоэтажки поражают своим состоянием.
Актуальные фото полуразрушенных районов города опубликовал в своем Twitter блогер «БыльБылева».
На фото видно, что на балконах многоэтажек уже нет окон. Зато есть много мусора.
Как написал автор публикации, на снимках изображен микрорайон Октябрьский.
Фото: вот так выглядят некоторые районы оккупированного Донецка сегодня (twitter.com/Bylbyleva5)
Однако на территории возле самого дома достаточно чисто.
Между тем, пользователи сети в комментариях сравнивают это место с зоной отчуждения.
Как зона отчуждения Чернобыль Был там недавно. Жутко … Вечно шныряют нарки, Бухаре, убиты пятиэтажки, по * ране улицы и рынок …
Некоторые пользователи говорят, что и до войны там было жутко, а сам район не слишком приятный.
А когда там жили прямо культовые персонажи … И там и до войны не очень район был, это просто дополнило картину вечного пи * Деця там
Также в сети показали, как теперь выглядит «Олимпик» — бывший домашний стадион команды «Шахтер». Здесь проходили тренировки грандов футбола во время Евро-2012.
«Все, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен», — говорится в подписи к видео.
Так теперь выглядит домашний стадион команды Шахтер в дыре … Это же стадион Олимпик, где были тренировки грандов футбола во время Евро-2012 (((Все, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен (((pic.twitter.com/GaHPMsgj4h
— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) May 9, 2021
Напомним, недавно известный журналист рассказал всю правду о жизни в оккупированном Донецке.