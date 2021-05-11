Оккупирован Донецк с каждым днем все больше превращается в сплошную руину. Жилые многоэтажки поражают своим состоянием.

Актуальные фото полуразрушенных районов города опубликовал в своем Twitter блогер «БыльБылева».

На фото видно, что на балконах многоэтажек уже нет окон. Зато есть много мусора.

Как написал автор публикации, на снимках изображен микрорайон Октябрьский.

Фото: вот так выглядят некоторые районы оккупированного Донецка сегодня (twitter.com/Bylbyleva5)

Однако на территории возле самого дома достаточно чисто.

Между тем, пользователи сети в комментариях сравнивают это место с зоной отчуждения.

Как зона отчуждения Чернобыль Был там недавно. Жутко … Вечно шныряют нарки, Бухаре, убиты пятиэтажки, по * ране улицы и рынок …

Некоторые пользователи говорят, что и до войны там было жутко, а сам район не слишком приятный.

А когда там жили прямо культовые персонажи … И там и до войны не очень район был, это просто дополнило картину вечного пи * Деця там

Также в сети показали, как теперь выглядит «Олимпик» — бывший домашний стадион команды «Шахтер». Здесь проходили тренировки грандов футбола во время Евро-2012.

«Все, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен», — говорится в подписи к видео.

Так теперь выглядит домашний стадион команды Шахтер в дыре … Это же стадион Олимпик, где были тренировки грандов футбола во время Евро-2012 (((Все, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен (((pic.twitter.com/GaHPMsgj4h

— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) May 9, 2021



Напомним, недавно известный журналист рассказал всю правду о жизни в оккупированном Донецке.