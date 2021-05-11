Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество вакцин от COVID-19, которое есть в Украине, а также темпы вакцинации не удовлетворяют потребности страны. По его словам, причина этого срывы поставок препаратов во всем мире.

В ходе брифинга он пообещал, что до конца года в стране будет 48 млн доз, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения страны:

«В целом Минздрав законтрактовал 42 млн доз вакцин, которые мы должны получить в 2021 году. Они состоят из 8 млн по инициативе COVAX и 32-х млн, о которых договорились по прямым контрактам с компаниями-производителями. Этого количества достаточно, чтобы вакцинировать большинство населения в этом году, но мы хотим увеличить до 48 млн доз».

Министр назвал 4 вакцины, которыми будут прививать украинцев:

Pfizer – 20 млн доз

Novavax – 10 млн доз

AstraZeneca

CoronaVac

Он также добавил, что за последние десять дней страна получила 1 млн доз вакцины CoronaVac, начались поставки по COVAX – 367 тысяч доз препарата от AstraZeneca, 117 тысяч от Pfizer. По этому же механизму ожидается получение еще 1,4 млн доз вакцин до конца мая.

Силовики Службы безопасности Украины разоблачили мошенников, которые продавали подделку известной вакцины от COVID-19 от Pfizer/BioNTech.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения призывает украинцев вакцинироваться от COVID-19, обещая всяческие «бонусы» и COVID-сертификаты.

Смертность от COVID-19 в Украине в реальности намного выше официальной статистики — 138 507 человек против официальных 46 737 человек. К такому выводу пришли эксперты независимой исследовательской организации «Институт показателей и оценки здоровья» при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).