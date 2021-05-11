Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляцию Кабинета министров о решении Окружного административного суда Киева, который в свою очередь признал противоправным постановление правительства о новой редакции украинского правописания.

Об этом hromadske сообщил адвокат Дмитрий Ильченко (представитель истца по этому делу).

Истцами были общественная организация «Правовое государство» и херсонская школьница. Апелляционную жалобу подало Министерство образования и науки.

Пока мотивировочной части решения нет. Во время заседания представители Кабинета министров настаивали на том, что решение правительства о новом правописания не нарушает право истца.

Как рассказывал Ильченко, иск был направлен «для защиты украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов». Адвокат заявил, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание. Мол, это не в его компетенции.

По словам Ильченко, решение суда могло стать основанием для общественной дискуссии о том, каков нормативный украинский язык и как говорят украинцы.

Напомним, 28 января Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров, которым в 2019 году приняли новую редакцию украинского правописания. Его подала херсонская школьница из-за возможных сложностей с ВНО.

Некоторое время назад, Юлия Мендель заявила, что в Украине существует собственный «украинский русский язык». Пресс-секретарь президента призвала демонополизировать право России на русский язык: «И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык».

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал слова Юлии Мендель о якобы существовании «украинского русского языка» в Украине.