Украина обсуждает с Международным валютным фондом действующая программа помощи, переговоры о новой программе не ведутся.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, согласно действующей программе Украина может получить еще два транша: «Мы не начинали с МВФ переговоры о новой программе. У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша».

«Мы работаем с МВФ почти в еженедельном режиме. Во время последнего общения пару недель назад ключевыми вопросами оставались антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия. Других вопросов нет. Другие вопросы технические по типу макропоказателей на 2022-2023 годы, бюджетная декларация. Еще был вопрос реформы СБУ в части передачи полномочий по экономическим преступлениям в Бюро экономической безопасности. Закон о БЭБ принят, закон о реформе СБУ принят в первом чтении.

Был еще один момент о разблокировании большой приватизации – закон принят, большая приватизация unlocked. Закон о НАБУ в той редакции, которая сегодня находится в парламенте, полностью удовлетворяет наших партнеров, будем его принимать – с фракцией уже говорили. Закон о ВРП – получили выводы Венецианской комиссии, всех удовлетворяет, будем принимать. И закон о НАПК, об усилении уголовной ответственности, также наших партнеров, в той редакции, которая уже есть, удовлетворяет.

Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед.

Как только будут во втором чтении приняты эти законы, мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша», — заявил премьер-министр.

Ранее в этом же интервью Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения призывает украинцев вакцинироваться от COVID-19, обещая всяческие «бонусы» и COVID-сертификаты. Он также говорил, что адаптивный карантин в Украине продлят минимум до августа, но если до Дня Независимости, который отмечают 24 числа, врачи вакцинируют большинство людей, правительство рассмотрит варианты его смягчения.