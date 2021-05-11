Погода в Украине 12 мая будет продиктована циклоном и атмосферными фронтами — в большинстве областей периодические дожди и местами грозы.

Своим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, без осадков будет на западе (на Закарпатье дожди ожидаются), Винницкой, Житомирской и Одесской областях.

Ветер в Украине завтра порывистый, преимущественно северо-восточный.

Также синоптик предупреждает, что в Украине снова похолодает. Ночью ожидается 7-11 градусов, на крайнем севере только 4-7 градусов. Завтра в течение дня в большинстве областей ожидается 12-17 градусов тепла. В западных областях теплее: 15-21 градус, а на Закарпатье — до 25 тепла.

В Киеве в среду также снизится температура воздуха, днем ​​в пределах 15-16 градусов. Дождь вероятен, но местами и незначительный. Ветер восточного направления будет порывистым.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.