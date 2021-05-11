В Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой «черным грибком». Ее обнаружили среди выздоравливающих и тех, кто выздоровели от коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

В субботу утром офтальмолог из Мумбаи оперировал 25-летнюю женщину, оправилась от Covid-19 три недели назад.

Во время операции он вставил ей трубку в нос и удалил ткани, инфицированные мукормикоз, редкой, но опасной грибковой инфекцией. Ведь агрессивная инфекция поражает нос, глаза, а иногда и мозг.

Этой пациентке пришлось удалить глаз, чтобы спасти жизнь.

В период с декабря по февраль в пяти городах — Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуне — сообщили о 58 случаев заражения «черным грибком». Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

Ранее в Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных случаев из-за коронавирусной болезни. За 24 часа умерли 4187 человек.

Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 7 мая.