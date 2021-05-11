В Украине с 1 июля введут в действие новое постановление о тарифах для населения на электроэнергию.

Как пишет в Facebook замминистра энергетики Юрий Бойко, сейчас при цене в 1,68 грн за кВт*час реальная себестоимость составляет от 2,6 до 4 грн за кВт*час (зависимо от региона).

«Конечная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе — бытовых) состоит из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК «Укрэнерго», тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения, тарифа на поставку и налогов. Для бытовых потребителей эта цена должна быть уже с 1.07.2019 значительно выше относительно текущей (1,68 грн/кВтч) и дифференцированной в зависимости от области. Так, на сегодня цена должна составлять от 2,60-2,96 грн/кВт*ч по Киеву и Днепропетровской области, 3,70-4 грн/кВт*ч в Ивано-Франковской и Луганской областях соответственно ( тариф на распределение на сегодня самый высокий именно в Луганской области и в три раза выше, чем в Киеве). Собственно, чтобы сделать электроэнергию более доступной для населения и избежать дифференциации по регионам, правительством еще 5 июня 2019 принято постановление № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии», — говорится в сообщении Бойко.

Герман Галущенко, которого 29 апреля Верховная Рада назначила министром энергетики, заявил, что правительство работает над поиском механизма, который позволит уменьшить плату за электроэнергию для определенных слоев населения.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цены на электроэнергию для населения в Украине останутся на уровне 1,68 грн за кВт*час — льготный тариф продлили до 1 июля.

