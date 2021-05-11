В Организации Объединенных Наций в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс.

Как заявил в одном из своих интервью генсек ООН Антониу Гутерриш, на сегодня слишком много разных точек зрения на то, какой может быть такая миссия, передает ТАСС.

Он также добавил, что в ООН выступают за сохранение «нормандского формата» и выполнение минских договоренностей:

«Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться».

В то же время он отметил, что договоренность об отправке миротворцев ООН на Донбасс вряд ли будет достигнута в ближайшее время:

«Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем».

Служба безопасности Украины задержала на Донбассе боевика так называемой «ДНР». Он пытался провести разведку местности на линии разграничения.

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск. Они были предназначены для разведки, а также для дистанционного минирования.