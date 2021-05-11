В российской школе произошла стрельба со взрывом. Трагедия разыгралась в Казани в школе на улице Джаудата Файзи. Есть информация о погибших и раненых.

Российские СМИ пишут о стрельбе в здании школы №175. Telegram-канал «360» сообщает, что по неподтвержденным данным, в гимназию вошли двое неизвестных и открыли там огонь. Издание также пишет, что нападавшими якобы были подростки. Сейчас других детей эвакуируют из здания.

Источник ТАСС заявляет, что подросток, который открыл стрельбу, уже задержан.

РИА Новости пишут, что в казанскую школу направили более 20 бригад скорой помощи. Издание также сообщало о звуках взрыва.

«Интерфакс» со ссылкой на источник утверждает, что в школу с оружием пришел подросток, он и открыл стрельбу по одноклассникам. По словам собеседника агентства, «как минимум один школьник без признаков жизни».

В свою очередь Telegram-канал Mash Iptash сообщают следующую информацию:

«Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы в гимназии на улице Файзи в Казани. Двое мужчин зашли в школу с оружием сегодня утром и начали палить из оружия. Один из стрелков выпрыгнул из окна, сейчас в здании остается еще один. К школе вызвали медиков. У здания силовики и экстренные службы. В казанской гимназии №175 после стрельбы произошел взрыв. С утра туда ворвались несколько человек в масках с автоматами. Стреляли на первом и третьем этаже. Один преступник побежал в сторону улицы Туганлык, там его поймала полиция. Ранены двое человек, один погиб. Детей эвакуируют из окон по лестнице. Сейчас район школы полностью оцеплен. На месте силовики и экстренные службы. На гимназию №175 в Казани напали два подростка. Одного задержали, второй — отстреливается на третьем этаже. В результате стрельбы погибло шесть человек. Первым убили охранника: он пытался помешать войти в школу с оружием. Еще одна погибшая — уборщица».

