Концентрация российских войск на границе с Украиной достигает 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину ее потенциальным союзником может стать Беларусь.

Об этом в ходе форума «Украина 30» рассказал руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, угроза вторжения российской армии в Украину сохраняется:

«Боевой состав РФ у границ Украины достигает 100 тысяч человек по состоянию на сейчас — танки, вертолеты, корабли, группы ракетных войск и артиллерии. Можем выделить пять основных направлений, но не стоит забывать и про Беларусь на случай, если Россия будет осуществлять вторжение в Украину. Доказательство этому — последние совместные учения Республики Беларусь и Российской Федерации».

Он добавил, что 65% украинской границы со стороны России являются уязвимыми, еще 35% на западной стороне также, по его мнению, требуют внимания, поскольку Россия подпитывает националистические движения в других странах, «пример Венгрии — ярко это доказывает».

https://www.youtube.com/watch?v=fFN7x1gW_8U&t=1s

Ранее и президент Владимир Зеленский заявил, Россия могла решиться на полномасштабное вторжение в Украину, ведь в аннексированном Крыму и около украинских границ наблюдалось большое количество вражеских войск.

Накануне президент Института экономического анализа, экс-советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что Одесса может стать новой точкой для кремлевских провокаций.