В Украине подорожают алкогольные напитки, но ненамного. Цена в магазинах существенно не изменится. Стоимость повысится на 6-7%. Об этом рассказал в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач. "Думаю, что потребление не уменьшится в связи с принятием данного постановления, так как изменение цены на полке НЕ БУДЕТ кардинальным. 6%, 7% — это не кардинальные изменения", — сказал Толкач. Эксперт сообщил, что доля нелегального рынка в Украине составляет 52-54% от всего потребляемого людьми алкоголя. "Если двигаться просто при отсутствии антиалкогольных программ, как это делают все страны, то, увеличивая цену, мы просто будем увеличивать долю теневого алкоголя", — пояснил он. Напомним, что Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, готовит проект соответствующего постановления. В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать. Таким образом, предлагается повысить минимальные розничные цены на: водку и ликеро-водочные изделия — на 6,2% виски, ром и джин — на 5,9% коньяк и бренди — на 5,5% винодельческую продукцию, сидр, Перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов — от 8,2 до 34,2% цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не меняются Как мы ранее писали, в Украине резко подорожал основной продукт питания.