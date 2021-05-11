Силовики Службы безопасности Украины разоблачили мошенников, которые продавали подделку известной вакцины от COVID-19 от Pfizer/BioNTech.

Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СБУ, злоумышленники рекламировали свои услуги и утверждали, что могут доставить вакцину Pfizer. На самом деле, они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, России, Нигерии и Сьерра-Леоне. Узнав, что американская компания официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать.

В сети они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину Pfizer. Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы показывали клиентам поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой вакцины составляла $250.

СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из России и Индии — именно туда была таргетированная их рекламная кампания. В итоге СБУ, сотрудничая с Минздравом и Киевской прокуратурой, перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer.

В соответствии с политикой американской компании «Пфайзер Продактс Инк» поставки вакцины против COVID-19 осуществляются только по контрактам, заключенным между компаниями группы «Pfizer» и государством.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения призывает украинцев вакцинироваться от COVID-19, обещая всяческие «бонусы» и COVID-сертификаты.

Смертность от COVID-19 в Украине в реальности намного выше официальной статистики — 138 507 человек против официальных 46 737 человек. К такому выводу пришли эксперты независимой исследовательской организации «Институт показателей и оценки здоровья» при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).