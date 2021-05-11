В Львове произошел масштабный пожар в 10-этажном жилом доме.

Подробности чрезвычайного происшествия сообщает ГСЧС Украины.

По информации спасателей, пожар начался в районе 20:49 часов в квартире, расположенной на втором этаже высотки. В 21:19 подразделениями ГСЧС пожар был локализован. Спасателям пришлось эвакуировать около 100 жителей дома. Жертв и пострадавших нет.

https://www.youtube.com/watch?v=T9vqn8we6m0

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