"Ювентус" могут не допустить к следующему сезону "Серии А". По словам президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, такие санкции могут принять по туринцев, если они не выйдут из Суперлиги. Об этом сообщает Sky Sports. "Правила понятны. Если" Ювентус "все еще будет входить в Суперлигу перед новым сезоном, он не сможет участвовать в" Серии А ". Будет жаль болельщиков, но правила есть правила, и они применимы ко всем. Я надеюсь, что это перетягивание кантов скоро завершится ", — сказал Гравина. Напомним, в апреле в европейском футболе разразился серьезный скандал. 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира — Лиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов. В итоге 9 из 12 клубов-основателей вышли из Суперлиги, заключив соглашения с УЕФА. До сих пор остаются в проекте "Ювентус", "Реал" и "Барселона". Ранее РБК-Украина писало, что "Ювентус" впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. Чемпионство в этом сезоне выиграл "Интер".