Вчера, 9 мая, завершился регулярный сезон в украинской баскетбольной Суперлиге. Первое место в турнирной таблице заняли баскетболисты "Киев-Баскет". Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины. По итогам сезона в плей-офф прошли "Киев-Баскет", "Днепр", "Прометей", "Запорожье", "Тернополь", "Химик", "Будивельник" и "Черкасские Обезьяны". Также определились лидеры по индивидуальным показателям. Так, лучшим бомбардиром регулярки стал форвард «Химика» Тайлер Нельсон — 18,7 очков. Лучшим ассистентом Ди Джей Купер из "Днепра" — 7,8 передач. Еще один представитель "Химика" Льюис Салливан стал лучшим подбирает — 9,8 подборов. На стадии 1/4 финала в плей-офф между собой сыграют: "Киев-Баскет" — "Черкасские Обезьяны" (первый матч 12 мая); "Днепр" — "Строитель" (13 мая); "Запорожье" — "Тернополь" (14 мая); "Прометей" — "Химик" (14 мая). Напомним, также вчера завершился сезона в Украинской Премьер-лиге по футболу. Чемпионом страны стал киевское "Динамо". "Шахтер" занял второе место. Также в еврокубки пробились "Заря" (Лига Европы), "Колос" и "Ворскла" (оба клуба — Лига конференций). Также РБК-Украина писало, что "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею.