Принтованные вещи будут летом 2021 в тренде, рисунки выбирайте самые разнообразные, но на волне будут анималистические принты, особенно — зебра. Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она привела в пример коллажи с модными сочетаниями принтованного одежды и рассказала, что есть три группы людей. Одни не любят рисунки на одежде в принципе, другие — крайне сдержанны в сочетаниях принтованные вещей, для третьих препятствий нет, они сочетают все и со всем. И первые, и вторые, и третьи будут в тренде этим летом. Так что если вы все еще считаете, что клетка и горох не могут встретиться в одном образе или переживаете, что леопард с питоном »не миксуються", то можете смело экспериментировать. "По опыту могу сказать, что все люди делятся на 3 группы: 1. Print-free. В их гардеробах не найти ни одного принта, даже платья в цветочек. Они зареклись использовать всю эту пестроту от слова совсем. 2. Один принт — в одни руки. Гороховая блузка с однотонными брюками — их норма. Виктория Бекхэм с вами, девочки! 3. принтованные максималисты. Им всегда мало одного принта. Им скучно в рамках минимализма и хочется много внимания и акцентов! ", — рассказала Зоя. Она подчеркнула, что очень важно тонко чувствовать грань между "стильно" и "перебор". "Уверена, в этом вопросе невозможно прийти к единому мнению. Но если вы решили играть с принтами по-крупному, то пусть у вашего образа будет общая идея, история или концепция, понятна не только вам, но и окружающим", — рассказала Панина. Когда "подружились" принты большие и принты мелкие. Сочетание нескольких принтов. Или питон, или клетка. Максимально "запринтованни". Когда принтов много, но они выглядят гармонично. Питон плюс зебра тоже модно.

И минимализм, и максимализм, но не забывайте о чувстве меры и стиля (фото: instagram.com/ya_zoya_) Смотреть, как носить юбку в бельевом стиле — тренд лета 2021. Не пропустите: какую обувь на плоском ходу в тренде в 2021 — Мюли, балетки, городские шлепанцы.