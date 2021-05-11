Президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021. Теперь Кабинет министров должен подготовить мероприятия по ее выполнению. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Стратегической целью этой программы указано достижения Украиной основных критериев для получения полноправного членства в НАТО и ЕС. В документе говорится, что Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и странами-участницами для реализации евроатлантических устремлений Украины, которые зафиксированы в декларации Бухарестского саммита в апреле 2008 года. Реализация программы должна стать эффективным ответом на вызовы, стоящие перед Украиной, а также будет способствовать приближению к базовым принципам, воплощенных в Североатлантическом договоре в 1949 году, в том числе политических, экономических и военных критериев. Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал членство Украины в НАТО исторически неизбежным. В то же время он сомневается, что на саммите НАТО в июне 2021 Украина официально предоставят План действий по членству в альянсе.